В Мончегорске деревянную скамейку разрушили любители езды на снегоходах

В Мончегорске обнаружили повреждения на деревянной скамейке на набережной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна показала, кто и как вел себя зимой. Где-то - горы мусора, где-то - испорченные арт-объекты и общественные места. В Мончегорске, например, обнаружили повреждения на деревянной скамейке на набережной.

- Сообщили, чото это случилось потому, что люди на снегоходах скатывались по ней. Если если бы вы чистили [снег], то по ней на снегоходах бы не ездили, - обратился к местным чиновникам губернатор Андрей Чибис. - Когда мы благоустраиваем среду, а потом не содержим ее, то понятно, что возникают такие истории.

Он отметил, что проверка содержания и наведения порядка должны быть в приоритете в администрациях муниципалитетов.

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