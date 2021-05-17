В дома на улице Шабалина и Героев Рыбачьего в Мурманске вернули электричество

Авария устранена. Фото: правительство МО

17 мая в Первомайском округе Мурманска остались без электричества 20 жилых домов и два социально-значимых объекта (школа №31 и детский дом №4).

Под отключение электроснабжения попали дома на улицах Шабалина и Героев Рыбачьего. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска, авария случилась около 14.00. На месте работала аварийная служба АО "МОЭСК".

Как пояснили "КП-Мурманск" в электросетевой компании, свет уже вернулся в дома мурманчан.

- Аварию устранили в 14 50. Разбираемся, в чем была ее причина, - уточнили в дежурной службе МОЭСК.

Напомним: специалисты рассказали, какой должна быть погода для отключения отопления в Мурманске в 2021 году.

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