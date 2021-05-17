С мурманских поездов сняли трех пьяных пассажиров

Всех нарушителей сняли с поездов по актам поездных бригад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники транспортной полиции все чаще выявляют пассажиров-дебоширов в поездах. Вероятно, сказывается начавшийся сезон отпусков.

Так, на станции Сегежа транспортные полицейские задержали 34-летнего пассажира поезда "Мурманск-Санкт-Петербург" - жителя Псковской области. На поведение нарушителя, который был пьян, поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Также по прибытию пассажирского поезда на станцию Кемь выявили двух других правонарушителей – 35-летнего мурманчанина и 46-летний жителя Ивановской области. Они тоже были подшофе и нарушали общественный порядок, игнорируя просьбы успокоиться.

- Всех нарушителей сняли с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ. Теперь им грозит арест до 15 суток, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Кроме того, за курение в поездах привлекли к административной ответственности жителей Алтайского края, Воронежской, Мурманской, Нижегородской и Ростовской областей, а также Республики Карелия.

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