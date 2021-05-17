Минтрансу Мурманской области поручили разобраться с пробкой у моста через Кольский залив

Поручение дано минтрансу Мурманской области. Фото: vk.com/murmanskgroup

С прошлой недели водители в Мурманской области жалуются на пробку, которая образуется у моста через Кольский залив в сторону Полярного. Самый трудный участок - у Дровяного.

Как сообщили в "Мурманскавтодоре", причина - дорожные работы.

- С 11 мая по 31 октября из-за строительно-монтажных работ вводится временное ограничение движения на участке дороги Р- 21 "Кола" с 1390 по 1408+018 километры через устройство временных объездных дорог, организацию реверсивного или одностороннего движения, а также прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки, - отметили в профильной организации.

На оперативном совещании губернатора Андрей Чибис сообщил, что с пробкой в сторону Печенги надо разобраться.

- Надо изучить, где она образуется, где самые сложные места, - отметил глава региона.

Поручение дано минтрансу Мурманской области.

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