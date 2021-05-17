Прокуратура выявила нарушения в Центре здорового питания Североморска

В адрес руководителя учреждения внесли прокурорское представление.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Центр здорового питания в Североморске оказался не таким уж здоровым. После проверки прокуратурой города и территориальным отделом Роспотребнадзора в учреждении выявили нарушения.
- Установлено, что Центр здорового питания оказывает услуги питания Центру социального обслуживания населения ЗАТО Североморск. При этом первое учреждение не соблюдало условия хранения продуктов, допускало отсутствие обязательной маркировки пищевой продукции и инвентаря, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
По результатам проверки в адрес руководителя учреждения внесли прокурорское представление для устранения выявленных нарушений законодательства.
Кроме того в отношении руководителя Центра здорового питания возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
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