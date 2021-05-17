В гостинице Мурманска задержали пьяного буйного вахтовика

В отношении агрессивного посетителя гостиницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Фото: Скриншот видео

В ночь с 16 на 17 мая в гостинице "69 параллель" в Мурманске задержали 20-летнего вахтовика из Волгограда. Молодой человек выпил и стал вести себя чересчур агрессивно, поэтому сотрудники нажали тревожную кнопку и вызвали сотрудников Росгвардии.

- На месте они обнаружили молодого человека, который нецензурно выражался в сторону администрации заведения, а также причинил материальный ущерб отелю, сломав дверь в номер. На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин не реагировал и продолжал мешать отдыхать постояльцам гостиницы, нарушая общественный порядок. При этом мужчина попытался оказать сопротивление стражам правопорядка. Экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителя и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

В отношении агрессивного посетителя гостиницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.

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