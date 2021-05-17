Ребенка из Мурманской области и двух взрослых покусали клещи

При выезде в теплые регионы лучше сделать прививку. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, за минувшую неделю в регионе зарегистрировали еще 3 обращения местных жителей, которых укусили клещи. В том числе паукообразный присосался к ребенку. За пострадавшими установили медицинское наблюдение.

- Число обращений северян в медицинские организации Мурманской области по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, - отметили в надзорном ведомстве.

В Мурманской области клещи не водятся (хотя северяне на них жалуются), однако всегда есть риск подцепить клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) при выезде на отдых в южные регионы. Специалисты настоятельно рекомендуют всем, кто выезжает на работу или в отпуск в места, неблагополучные по КВЭ, сделать прививку. Это позволит избежать серьезных последствий в дальнейшем.

Мониторинг обращений северян, пострадавших от укусов клещей, продолжается.

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