В Мурманске начались летние отключения горячей воды

С 18 по 20 мая «Мурманская ТЭЦ» проведет испытания на максимальную температуру теплосетей, подключенных к Южной котельной. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Чем меньше дней остается до лета, тем активнее северянам надо настраиваться на то, что не всегда дома будет горячая вода. В Мурманске уже начался сезон традиционных отключений. Первые на очереди - кратковременные отключения, под них на этой неделе попадет Первомайский округ.

С 18 по 20 мая «Мурманская ТЭЦ» проведет испытания на максимальную температуру теплосетей, подключенных к Южной котельной. В домах не будет горячей воды, но сохранится отопление, а в детских и лечебных учреждениях будет полностью ограничено отопление и горячая вода.

- Мы начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. В ходе испытаний проверим надежность тепловых сетей в Первомайском районе Мурманска и выявим слабые места трубопроводов. Это позволит заблаговременно провести необходимый ремонт и обеспечить бесперебойное теплоснабжения предстоящей зимой, — отметил исполнительный директор АО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.

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