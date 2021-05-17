Губернатор Мурманской области поручил разобраться с пустыми песочницами

17 мая Николай Николаев обратил внимание главы региона на площадки, на которых играют дети. Фото: Николай Николаев.

В Мурманской области много серьезных проблем, например, затягивающее строительство детских садов, угрозы терактов и другие. А есть такие, что кажутся очень мелкими, но на самом деле их вообще быть не должно.

В комментариях под трансляцией оперативного совещания в правительстве Мурманской области всегда много сигналов от северян. 17 мая Николай Николаев обратил внимание главы региона на площадки, на которых играют дети.

- По программе комфортной среды в наших дворах устанавливают песочницы на детских площадках, однако по несколько лет никто туда песок не завозит, неужели это совершенно не решаемая проблема? Например, Копытова, 33 или Коминтерна 15? - написал мурманчанин.

И таких пустых песочниц в Мурманске и в других городах много. Глава региона поручил с этим разобраться.

- Люди справедливо жалуются, что на детские площадки ставятся песочницы, но песок туда по несколько лет не завозится. Возьмите это в работу, помогите гражданам, мотивируйте управляющие компании. Кажется, элементарный вопрос и даже странно, что сами этого не видите. Уборка общественных пространств должна быть на жесточайшем контроле, - отметил Андрей Чибис.

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