Под Кандалакшей Chevrolet Aveo улетел в кювет и перевернулся, пострадали ребенок и мужчина

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/kandaone

16 мая в Кандалакшском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок. Иномарку занесло и выкинуло с дороги в лес.

- В 12.26 в районе 1133 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, наехала на правую обочину, где потеряла контроль над управлением машиной, из-за чего чего съехала в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадали два пассажира легковушки: ребенок 2008 года рождения и мужчина 1969 года рождения. Их доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманске разыскивают сбившего 12-летнюю девочку водителя. Ребенок получил в ДТП серьезные травмы.

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