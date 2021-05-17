В Мурманской области в пять раз поднимут выплату для многодетных мам

В регионе растет число многодетных семей - сейчас их 8,5 тысяч, и эту тенденцию глава Заполярья призвал поддерживать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном сообщении в правительстве Мурманской области 17 мая губернатор Андрей Чибис сделал акцент на поддержке семей с детьми. В регионе растет число многодетных семей - сейчас их 8,5 тысяч, и эту тенденцию глава Заполярья призвал поддерживать.

- Напомню, что в связи с ранее принимаемыми решениями, единовременная выплата таким мамам ежегодно была 1000 рублей, я предлагаю все же увеличить ее в пять раз - довести до 5000 рублей. Пусть министерство труда и социального развития подготовит постановление. Такие мамы являются примером и к празднику должны получать поощрение больше,- отметил Андрей Чибис.

Напомним: в регионе предложили сохранить до конца года ковидные выплаты для не медицинского персонала.

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