Число многодетных семей в Мурманской области выросло до 8,5 тысяч

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис затронул тему поддержки семей в Заполярье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 мая отмечался Международный день семьи. На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис затронул тему поддержки семей в Заполярье.

Всего в региональном бюджете на 2021 год заложено 6,5 миллиарда рублей на различные социальные выплаты для ячеек общества (таких мер в области 20). Получат поддержку от государства 65 тысяч семей.

- Растет число многодетных семей, в прошлом год их было 8,5 тысяч. Это хороший пример и тенденция, которую надо поддерживать. В субботу (15 мая) три многодетные мамы из Мурманска были награждены орденом "Материнская слава" и получили единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Всего в Мурманской области 93 мамы отмечены такой наградой, - сообщил Андрей Чибис.

Он поручил министерству труда и социального развития Мурманской области пересмотреть размер выплаты для многодетных мам и увеличить ее в пять раз с тысячи рублей до пяти.

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