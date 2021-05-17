В Мурманской области на ковидные выплаты работникам "красной зоны" выделят 70 миллионов рублей

Не медицинский персонал "красных зон" будет получать выплаты до конца года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медработники, работающие с ковидными больными, получают дополнительные выплаты. А вот не медицинский персонал, например, буфетчицы, лифтеры и уборщицы, работающий в "красной зоне", часто обделен.

В Мурманской области несправедливость исправили: из регионального бюджета такие работники получают доплаты. В конце апреля губернатор Андрей Чибис сообщил, что такое поощрение будет продлено до конца года.

- Несмотря на малые значения заболевших и попадающих в стационары, "красные зоны" продолжают работать. Там трудится не только медицинский персонал, получающий выплаты из Фонда обязательного медицинского страхования, но и не медицинский персонал, содействующий выздоровлению северян. Постановление о выделении 70 миллионов рублей до конца года из регионального бюджета уже подписано. Надеюсь, что до конца этого года справимся с этой ситуацией, но если ковид будет продолжаться, будем продлевать решение, - сообщил на оперативном совещании Андрей Чибис.

Также он призвал северян не забывать о масочном режиме.

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