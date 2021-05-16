Пропавшего на полуострове Средний 36-летнего мужчину нашли

На поиски северянина вышли спасатели МАКАСЦ. Фото: Олег ФИЛОНОК

С ночи 16 мая в Печенгском районе искали 36-летнего мужчину, который вышел пешком с полуострова Средний в сторону федеральной автодороги Р-21 "Кола" и пропал. На связь не выходил, его местонахождение было не известно.

На поиски северянина вышли спасатели МАКАСЦ. К счастью, к вечеру мужчину удалось найти живым и невредимым.

- На 20.30 16 мая гражданин обнаружен, доставлен спасателями в Старую Титовку, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

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