Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 мая 2021 года составило 1 185 человек

От коронавируса за сутки умерли два жителя Заполярья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 мая 2021 года - 1185 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 742 человека, 38 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск, следом идет Североморск. Тройку замыкает Кандалакшский район.

Выздоровели 47 923 северянина, а на лечении с COVID-19 остаются 1 598 пациентов.

Напомним: в Мончегорске вылечили последнего пациента с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

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