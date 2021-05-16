Мурманскую область ждет теплая погода до +20 градусов и первые грозы

В регионе потеплеет. Фото: Олег ФИЛОНОК

В последнее время погода в Мурманской области была капризной - на майских праздниках к нам даже нагрянула метель. Однако уже следующей неделе небесная канцелярия обещает принести настоящую весну с долгожданным потеплением.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", с понедельника, 17 мая, арктический воздух наконец-то отодвинет на север, уже этого будет достаточно для повышения температуры выше +10. - 18 мая ситуация пойдет дальше, циклон со Скандинавии в восточном секторе подхватит с собой достаточно теплую воздушную массу, температура по области поднимется до +15+20 градусов. Во второй половине дня пройдут достаточно интенсивные ливни, по области не исключены первые грозы, - отметили в группе. 19 мая также будет относительно тепло, +13 +15 градусов, но с дождями.

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