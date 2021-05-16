График отключения горячей воды в Ковдорском районе 2021: когда отключат горячую воду, график, срок, опрессовки

Когда летом 2021 года горячую воду отключат в Ковдорском районе.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Мы уже публиковали график отключений горячей воды в Мурманске , а также в Североморске и Кандалакшском районе. Теперь рассказываем, когда летом 2021 года горячую воду отключат в Ковдорском районе.
Опрессовки
Ёнский 8 – 10 июня, 3 – 5 августа
Лейпи 2 – 3 июня, 28 – 29 июля
Плановый ремонт
Ёнский 17 – 30 июня
Лейпи 7 – 20 июня
Испытания на гидравлические потери
Ёнский - 17 – 19 августа
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