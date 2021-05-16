График отключения горячей воды в Ковдорском районе 2021: когда отключат горячую воду, график, срок, опрессовки

Когда летом 2021 года горячую воду отключат в Ковдорском районе. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мы уже публиковали график отключений горячей воды в Мурманске , а также в Североморске и Кандалакшском районе. Теперь рассказываем, когда летом 2021 года горячую воду отключат в Ковдорском районе.

Опрессовки

Ёнский 8 – 10 июня, 3 – 5 августа

Лейпи 2 – 3 июня, 28 – 29 июля

Плановый ремонт

Ёнский 17 – 30 июня

Лейпи 7 – 20 июня

Испытания на гидравлические потери

Ёнский - 17 – 19 августа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске погиб мужчина и его 8-летний сын из-за разгерметизации самогонного аппарата. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление газом: (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru