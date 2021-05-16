Стало известно, когда на реках Мурманской области разрешат вылов семги

Реки Ура, Титовка, Печенга могут быть открыты с 20 мая по 30 сентября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод» рассказали, когда на реках Кольского полуострова будет разрешено ловить красную рыбу.

На основании исследований научных организаций в связи со сложной эпизоотической ситуацией на реке Кола и уменьшением численности семги в реке из-за заболевания рыбы в 2015-2020 годах сроки любительского лова семги и квоты для вылова значительно сократились.

- Рыболовные участки реки Кола (в Молочном и Шонгуе) могут быть открыты для лицензионного лова семги по принципу «поймал-изъял» с 29 мая по 8 августа при наличии достаточной квоты на вылов. Окончательное решение о достаточной квоте может быть принято только после соответствующих согласований с Федеральным агентством по рыболовству, - сообщили в рыболовном ведомстве.

Участки Кола-3 и Кица открываются для спортивного лова (только «поймал-отпустил») с 1 июня по 31 августа на условиях ограничений по количеству рыболовов на участках и при соблюдении условий бережного обращения с рыбой.

Реки Ура, Титовка, Печенга могут быть открыты с 20 мая по 30 сентября. Однако для законного начала организации любительского рыболовства требуется соблюдение ряда определенных требований и получение ряда разрешительных документов. Эти процедуры могут занимать до 15 рабочих дней. Поэтому сроки точного открытия рек назвать затруднительно.

При завершению всех формальностей путевки на лов семги на реках Ура, Титовка и Печенга можно будет оформить в Коле (ул. Красноармейская, 35). Лицензионные пункты на реках будут открываться в зависимости от погоды и возможности проезда ориентировочно 2-5 июня.

Более подробная информация станет известна позднее.

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