Маму двух детей из Мончегорска отправили в колонию общего режима за продажу наркотиков

Суд пришел к выводу, что проживание маленького ребенка с такой мамой создаст угрозу его жизни и моральному развитию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Мончегорска приговорили к 4 годам колонии общего режима за продажу метамфетамина. Судом установлено, что в июне 2020 года она продала знакомому 0.888 грамма наркотика, что считается особо крупным размером.

- Суд учел, что имея ребенка грудного возраста, женщина продолжала употреблять наркотические средства, в том числе и после возбуждения в отношении нее уголовного дела, привлекалась к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей, медицинским обеспечением новорожденного ребенка не занималась, как и воспитанием старшего сына, который проживает со своим отцом. - сообщает мурманская объединенная пресс-служба судов.

Эти обстоятельства не дали суду применить условие об отсрочке исполнения наказания, даже несмотря на то, что северянка активно способствовала следствию и признала свою вину. Суд пришел к выводу, что проживание маленького ребенка с такой мамой создаст угрозу его жизни и моральному развитию. Женщина в 23 года отправится в колонию общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лейтенант из Печенги попал в колонию строгого режима из-за желания обогатится на продаже наркотиков. Мужчина вошел в состав организованной преступной группы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru