График отключения горячей воды в Кандалакше 2021: когда отключат горячую воду, график, срок, опрессовки

Мы уже публиковали график отключений горячей воды в Мурманске , а также в Североморске. Теперь рассказываем, когда летом 2021 года горячую воду отключат в Кандалакшском районе.

Опрессовки

Кандалакша

Котельная №1: 1 – 3 июня, 27 – 29 июля

Котельная №21: 8 – 10 июня, 3 – 5 августа

Котельная №10: 16 – 17 июня, 10 – 11 августа

Котельная №5: 1 – 3 июня, 27 – 29 июля

Нивский

Котельная №17: 1 – 2 июня, 27 – 28 июля

Белое море: 2 – 3 июня, 28 – 29 июня

Зеленоборский

Котельная №22: 1 – 3 июня, 27 – 29 июля

Котельная №26: 16 – 17 июня, 10 – 11 августа

Алакуртти: 1 – 3 июня, 10 – 11 августа

Плановый ремонт

Кандалакша

Котельная №1: 17 – 30 июня

Котельная №21: 7 – 20 июля

Котельная №10: С окончания до начала отопительного периода

Котельная №5: 22 июня – 5 июля (кроме РУСАЛ «Кандалакша»)

Нивский

Котельная №17: 22 июня – 5 июля

Белое море: 29 июня – 12 июля

Зеленоборский

Котельная №22: 17 – 30 июня

Котельная №26: С окончания до начала отопительного периода

Алакуртти: 14 дней с окончания отопительного периода

Испытания на гидравлические потери

Кандалакша, котельная №1: 20 – 21 июля

Зеленоборский, котельная №22: 13 – 14 июля

Испытания на тепловые потери

Кандалакша, котельная № 5: 17 – 19 августа

Белое море: 15 – 17 июня

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