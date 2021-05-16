В Мурманске состоится концерт NЮ

16 мая в 19.00 (сбор гостей в 18.00) в OCEAN HALL состоится концерт NЮ.

За время локдауна мы соскучились по мероприятиям. Сейчас культурная жизнь гораздо насыщенные, чем год назад, так что наслаждаемся моментом.

16 мая в 19.00 (сбор гостей в 18.00) в OCEAN HALL состоится концерт NЮ.

Он - звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Автор хитов: «Веснушки», «Рассвет», «Это больно», «Ми-6», «Связь» «Не убивай», «Больше не полетаем» и многих других. Вас ждет OKEAN лирики и настоящего рока!

Узнать, как купить билеты и какие категории билетов есть (некоторые предполагают бонусы), можно в группе OCEAN HALL.

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