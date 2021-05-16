Возможность газификации Мурманской области рассчитают до 15 июня

Помимо пользы для населения, крупные промышленные предприятия также заинтересованы в газификации области. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 14 мая встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" и заместителем министра промышленности и торговли Виталием Маркеловым.

Основной вопрос совещания - строительство газопровода в Мурманскую область. Накануне это вопрос поднимался на встрече Андрея Чибиса с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.

- В ближайший месяц мы досчитаем с «Газпромом» возможность реализации проекта. Строительство газопровода – это не только помощь в развитии промышленности, но и существенное сокращение затрат на ЖКУ для северян. По нашим подсчетам, плата за коммунальные услуги снизится на 20%, - отметил глава заполярного региона.

Помимо пользы для населения, крупные промышленные предприятия также заинтересованы в газификации области - это позволит реализовать собственные проекты по переработке добываемого в Заполярье сырья и созданию газохимического производственного кластера.

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