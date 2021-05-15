Умер директор Мурманского медицинского колледжа Владислав Геталюк

Владислав Геталюк руководил Мурманским медицинским колледжом с 2014 года. Фото: Google

Не стало руководителя Мурманского медицинского колледжа. Владислав Геталюк руководил им с 2014 года. По данным студентов колледжа, он находился в тяжелом состоянии в больнице из-за коронавируса. Информация о смерти поступила 15 мая.

За время работы студенты помнят его как молодого, энергичного и очень доброго человека.

Редакция «КП» приносит свои соболезнования родным, коллективу колледжа и студентам.

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