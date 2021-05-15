В Коле нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

Находка представляла опасность для окружающих, так как в ней содержался пиротехнический состав. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

Житель Колы нашел подозрительный предмет, похожий на снаряд, в лесополосе рядом с городом. Он обратился в полицию, и на место прибыли взрывотехники ОМОН региональной Росгвардии.

Они обследовали предмет и установили, что перед ними минометная мина калибром 80 мм иностранного производства времен Великой Отечественной войны.

- Находка представляла опасность для окружающих, так как в ней содержался пиротехнический состав. За долгие годы корпус снаряда не настолько проржавел, чтобы повредился находящийся внутри заряд, - пояснили редакции «КП» в пресс-службе Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Снаряд передали сотрудникам следственно-оперативной группы по Кольскому району.

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