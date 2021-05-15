В Кольском районе нашли тело рыбака

К месту обнаружения выдвинулась еще одна группа спасателей с представителями правооохранительных органов. Фото: Мурманский АКАСЦ - филиал СЗРПСО МЧС России

14 мая Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России разыскивал в Кольском районе рыбака. Мужчина пошел 13 мая на рыбалку вместе с другом в район озера Белое, что рядом с поселком Дровяное. Друг домой вернулся и пояснил полиции, что потерял своего товарища из виду. Телефон мужчины был недоступен, домой он не вернулся.

На место поисков выехал спасательный отряд, и несколькими группами обследовали территорию поиска. Возле горы Еловой спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

- К месту обнаружения выдвинулась еще одна группа спасателей с представителями правооохранительных органов. Позже спасатели на носилках эвакуировали тело из леса к дороге, где передали его полиции, - сообщил Мурманский АКАСЦ - филиал СЗРПСО МЧС России.

Причины смерти будут устанавливаться.

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