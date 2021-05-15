В Мурманске испытают беспилотные автомобили

Самые активные разработчики беспилотных автомобилей в России – это StarLine, «СберТех» и «Яндекс» Фото: Иван МАКЕЕВ

В России уже вовсю проходит эксперимент с беспилотным транспортом на дорогах. С момента его начала в Москве беспилотные автомобили накатали почти 12 миллионов километров.

Сейчас в Правительстве РФ разработали пакет поправок в правила использования беспилотного транспорта и включили Мурманск и Новосибирск в качестве городов для проведения эксперимента. В них беспилотники должны пройти испытания зимой. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года.

Единственное в Европе экспериментальное беспилотное такси действует пока только на территории Иннополиса в Татарстане, работает бесплатно и насчитывает семь автомобилей. В Мурманске же будут испытывать сами автомобили и их поведение в условиях дорожной обстановки.

- Новые поправки так же вводят понятие сценария, рабочих условий, оператора беспилотного автомобиля, который должен следить за его передвижением и принимать решение в нестандартных ситуациях. Больше всего пока вопросов у страховщиков: на данный момент выплаты по ДТП очень часто зависят от действий водителя, как будут приниматься решения в этом случае пока неизвестно, - сообщают "Известия".

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