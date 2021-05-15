Дорогу на Териберку открыли для машин

Дорога на Териберку открыта для машин. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

12 мая дорогу на Териберку закрыли для автобусов, а на следующий день и для машин. Причиной стало плохое состояние дороги, которую разбила тяжелая техника, а также ямы появились из-за таяния снега. Да и весенний паводок не благоволит водителям.

Однако, как сообщили в "Мурманскавтодоре", проход грейдера улучшил ситуацию.

- С 11.30 15 мая дорога на Териберку открыта для машин, - уточнили в ведомстве.

А вот для большегрузного транспорта проезда все еще нет.

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