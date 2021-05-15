Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 мая 2021 года составило 1 183 человека

Выздоровели 47 923 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1 564 пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 мая 2021 года - 1183 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 704 человека, 39 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+23, всего 25 192), следом идет Североморск (+5, всего 4 677). Тройку замыкает Кандалакшский район (+1, всего 3 466).

Выздоровели 47 923 северянина, а на лечении с COVID-19 остаются 1 564 пациента.

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