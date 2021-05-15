Автодорогу на аэропорт «Хибины» перекроют 25 и 26 июня

25 июня состоится индивидуальная гонка на 10 и 20 километров, 26 июня - групповая гонка на 27, 54 и 81 километр Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Апатитско-Кировской агломерации 25 и 26 июня пройдут областные соревнования по велоспорту. 25 июня состоится индивидуальная гонка на 10 и 20 километров, 26 июня - групповая гонка на 27, 54 и 81 километр.

Для проведения соревнований будет перекрыта дорога на аэропорт «Хибины» от поворота с проспекта Сидоренко до аэропорта. 25 июня, в пятницу, дорогу перекроют с 11.30 до 14.00 часов, 26 июня, в субботу с 11.30 до 15.00.

Пассажирам, вылетающим в эти дни из аэропорта «Хибины» нужно приехать заранее – 26 июня в субботу велогонка стартует сразу после прилета и вылета питерского рейса – он прилетает в 10.30, а вылетает в 11.10.

- Время согласовано с аэропортом, - пояснил редакции "КП" Иван Рогозин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Апатиты, - после согласования Минтранс должен издать приказ, потому что дорога регионального значения. Изначально мы планировали соревнования на субботу-воскресенье, но ежегодно у нас возникают проблемы не столько с пассажирами, сколько с дачниками. Они крайне недовольны перекрытием дороги, поэтому мы перенесли один день соревнований на пятницу.

Зарегистрироваться на соревнования можно будет на портале Веломурман, но обратите внимание, соревнования проходят на шоссейных велосипедах.

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