Когда в Североморске не будет горячей воды летом 2021 года: график отключений и опрессовок

Когда в Североморске летом-2021 отключат горячую воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезон тазиков и кастрюль, а также домашних водонагревателей уже на носу. Мы уже публиковали график отключений горячей воды в Мурманске Теперь рассказываем, когда летом 2021 года горячую воду отключат в Североморске.

Опрессовки

Верхняя Ваенга: 7-9 июня, 23-25 июня

Североморск-1: 10-11 июня, 26-27 июня

Второй район (низ): 2-4 июня, 19-21 июня

Второй район (верх): 21-23 июня, 21-23 июля

ЦТП 9 мкр: 23-25 июня, 28-30 июля

Североморск-3: 15-17 июня, 18-20 августа

Щукозеро ул. Агеева: 31 мая - 1 июня, 26-27 июля

Малое Сафоново: 28-29 июня, 5-6 августа

Большое Сафоново: 30 июня - 2 июля, 2-4 августа

Улица Комсомольская - 15-17 июля, 16-17 августа

Кортик: 31 мая – 1 июня, 19-20 августа

Улица Восточная: 31 мая – 1 июня, 19-20 августа

Плановый ремонт

Верхняя Ваенга и Североморск-1: 15-28 июня

Второй район (низ и верх), ЦТП 9 мкр: 29 июня- 12 июля

Североморск-3: 22 июня - 5 июля

Щукозеро ул. Агеева: 8-21 июня

Щукозеро, ул. Приозерная: 8-21 июня

Малое и Большое Сафоново:13- 26 июля

Улица Комсомольская: 29 июня- 12 июля

Кортик: 22 июня - 5 июля

Улица Восточная: 15-28 июля

Испытания на гидравлические потери

Североморск-3: 9-11 июня

Большое Сафоново: 23-25 июня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске без тепла и горячей воды остались больше 13 тысяч человек. Под отключение попали 96 домов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru