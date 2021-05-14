Погода на 15, 16 мая 2021 года в Мурманске: до +12 градусов, местами осадки

Погода будет прохладной. Фото: Олег ФИЛОНОК

На выходных погода все еще не будет радовать жителей Мурманской области солнышком. Отправляясь на улицу, лучше брать с собой зонтик.

- 15 и 16 мая ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +2+7, на юге +7+12 градусов. Ночью местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На Кольском полуострове сейчас царит северная периферия циклонической депрессии. Однако уже 17 мая ожидается повышение температуры воздуха. Будем надеяться, что небесная канцелярия нас не подведет.

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