В детской поликлинике Мурманска ввели дополнительные меры безопасности после трагедии в Казани

Запрещено проносить на территорию медучреждение крупногабаритные предметы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия в Казани, где молодой человек с оружием наперевес ворвался в школу и убил 9 человек, никого не оставила равнодушным. Эхо беды отозвалось и в Мурманской области. Так, в школах региона и социальных учреждениях решили усилить меры безопасности, а также проверить молодых людей, владеющих оружием.

Помимо этого, обезопасили одну из детских поликлиник Мурманска.

- Уважаемые посетители! С 11 мая 2021 года в целях усиления мер безопасности ограничен допуск в поликлинику более одного лица, сопровождающего несовершеннолетнего на прием. Запрещено проносить на территорию медучреждение крупногабаритные предметы, - сообщили в группе городской детской поликлиники №5.

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