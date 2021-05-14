В детской поликлинике Мурманска ввели дополнительные меры безопасности после трагедии в Казани

Запрещено проносить на территорию медучреждение крупногабаритные предметы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трагедия в Казани, где молодой человек с оружием наперевес ворвался в школу и убил 9 человек, никого не оставила равнодушным. Эхо беды отозвалось и в Мурманской области. Так, в школах региона и социальных учреждениях решили усилить меры безопасности, а также проверить молодых людей, владеющих оружием.
Помимо этого, обезопасили одну из детских поликлиник Мурманска.
- Уважаемые посетители! С 11 мая 2021 года в целях усиления мер безопасности ограничен допуск в поликлинику более одного лица, сопровождающего несовершеннолетнего на прием. Запрещено проносить на территорию медучреждение крупногабаритные предметы, - сообщили в группе городской детской поликлиники №5.
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