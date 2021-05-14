В Мурманске за долги отключили лифт в жилом доме

Жильцы дома таким решением возмущены: в доме девять этажей, что делать мамам с колясками, пожилым или больным людям? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не платишь за воду в квартире - отключат, за свет - тоже. Когда дело идет об общедомовом имуществе, проблема становится масштабнее. Так, жильцы дома №29 на улице Скальной в Мурманске столкнулись с тем, что им с 13 мая отключили... лифт.

На его дверях красуется объявление, что "данная вынужденная мера связана с тем, что ТСЖ "Домой" не выполняет свои обязательства по договору технического обслуживания лифта и не оплачивает нашу [компании по обслуживанию лифта "М151"] работу более двух лет".

Жильцы дома таким решением возмущены: в доме девять этажей, что делать мамам с колясками, пожилым или больным людям? Хотя есть и те, кто видит другую сторону медали.

Елена Жоголева в комментариях к записи в группе "Мурманск" привела целый ряд аргументов против данной "техники": лифт уже выработал срок эксплуатации, техническое обслуживание редуктора лебедки не произведено; не отрегулирована точность остановки кабины лифта на посадочной площадке 9 этажа - уровень пола кабины не совпадает с уровнем порога шахты более, чем на 20 мм. И все в таком духе. А это значит, что ездить на таком лифте опасно.

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