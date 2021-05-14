В Мурманске могут пройти выборы нового главы администрации

Этой осенью столице Заполярья может понадобиться новый глава администрации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В декабре 2019 года Евгений Никора стал главой администрации города Мурманска. До этого он почти три года был заместителем губернатора.

Этой осенью столице Заполярья может понадобиться новый глава администрации. При условии, что Евгений Никора выиграет выборы в Мурманскую областную Думу. Хотя до этого ему надо пройти праймериз "Единой России", документы на который он подал 14 мая. Напомним, Евгений Викторович был спикером регионального парламента с 2007 по 2011 годы.

- Я считаю, что мой опыт работы подсказывает мне, что нужно делать, чтобы реализовать наш общий план «На Севере жить - 2030». Я работал и на производстве, и в законодательной власти, исполнительной, был в представительных органах местного самоуправления, я работал в законодательной власти, - прокомментировал свое решение Евгений Никора.

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