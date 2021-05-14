"Просто "белочку" словил": в Мурманске мужчина угрожал взорвать гранату

Мужчина сообщил по телефону, что взорвет гранату.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утром 14 мая в Мурманске житель дома №2 по улице Капитана Орликовой, приняв на грудь, решил опасно пошутить с правоохранителями. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что взорвет гранату. На место происшествия тут же были стянуты экстренные службы - пожарные, скорая и полиция.
- Информация о взрыве не подтвердилась. Северянин был пьян. Он сначала позвонил и стал угрожать взрывом гранаты, но через пару минут перезвонил и сказал, что просто словил "белочку", - рассказал "КП" источник в силовых структурах.
По данному факту сейчас проводят проверку.
Напомним: днем ранее в Мурманске из-за пьяного мужчины оцепили дом. Северяне подумали, что есть угроза взрыва.
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