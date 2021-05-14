Самый богатый депутат Совета депутатов Мурманска заработал за 2020 год 110 миллионов рублей

Самый богатый городской парламентарий уже который год подряд - Антонина Таран. Фото: murmansovet.ru

Члены правительства Мурманской области, губернатор, глава администрации Мурманска, депутаты облдумы, главный следователь и главный прокурор региона уже отчитались о своих доходах. 14 мая декларации обнародовали депутаты горсовета Мурманска.

Самый богатый городской парламентарий уже который год подряд - Антонина Таран. В 2020 году она заработала почти 111 миллионов рублей (по 9,3 миллиона рублей в месяц). Ее супруг задекларировал доход гораздо скромнее - 405 тысяч рублей в месяц.

У депутата есть пять земельных участков разного назначения (3853 кв. м все вместе), жилой дом (45,2 кв. м), две квартиры (172,2 и 90,1 кв. м), два паркинга по 962,9 кв.м. И при этом нет ни одной машины, зато супруг Антонины Таран владеет двумя машинами Mitsubishi Pajero и Mercedes-Benz GLS 400, четырьями снегоболотоходами, мотовездеходом и прицепом для перевозки лодок.

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