Утки захватывают Мурманск

Выход уток в город может быть связан с активным строительством в районе среднего озера – птицы ищут новые места для гнездования и пропитания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если раньше красивыми утками мы любовались исключительно на озерах Мурманска области, то с годами все чаще эти птицы начинают встречаться в необычных местах.

Так, на улице Шевченко в Мурманске у одного торгового центра селезень приходит каждый день к дверям магазина в надежде, что его покормят. Охранник рассказал, что его пытались прогнать, но тщетно - гордая птица никуда не уходит и продолжает выпрашивать пропитание.

А недавно по территории гимназии в центре города гуляла влюбленная парочка – тоже искали, чем покормиться, а селезень тщательно охранял свою даму сердца.

- Я встретила уток в очень необычном месте – на спуске к Северному проезду. Они пытались обосноваться у спонтанного ручья, в пещере из снега, - рассказала наш читатель Юлия Иванова.

Кстати, выход уток в город может быть связан с активным строительством в районе среднего озера – птицы ищут новые места для гнездования и пропитания.

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