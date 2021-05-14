Дороги Мурманской области включены в опорную сеть автомобильных дорог России

Рассматривается вопрос о включении в этот перечень еще трех региональных дорог. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Представители Мурманской области приняли участие в совещании в Москве по вопросам организации дорожных работ. Вице-губернатор Юрий Сердечкин представил проект программы дорожной деятельности региона на 2022-2024 годы.

- Программа Мурманской области включает в себя проведение строительства, реконструкции, капитальных работ и ремонта объектов на дорогах федерального, регионального и местного значения, в том числе в 2022 году реконструкция моста через реку Большая Печенга и мостовых переходов через реку Канентьявр и реку Кети, а также в течение 2022-2023 годов реконструкцию мостового перехода через реку Эйнч, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Юрий Сердечкин отметил, что федеральные трассы на территории Мурманской области и десять наиболее значимых и часто используемых региональных дорог включены в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации. Рассматривается вопрос о включении в этот перечень еще трех региональных дорог.

Напомним, что в опорную дорожную сеть Российской Федерации включены основные существующие и перспективные маршруты межрегиональных и транзитных перевозок с увязкой их с федеральной сетью и реализацией инвестиционных проектов.

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