В Мурманске образовалась огромная пробка на Печенгской дороге

Причиной затора стали дорожно-ремонтные работы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Утром 14 мая в Мурманске собрался километровый поток машин после Кольского моста. Автомобили, двигавшиеся в сторону Печенгского района, практически застыли на месте из-за огромной пробки.

Как отметила местная жительница Кристина Альгашова в паблике "Мурманск", путь от Колы до Минькино на машине занял не меньше двух часов.

Причиной затора и потрепанных нервов водителей стали дорожно-ремонтные работы неподалеку от Дровяного. Когда они закончатся - пока что не известно. Так что дальние поездки лучше на время отложить.

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