В Апатитах на рыбалке пять лет назад пропал мужчина

Как пояснили в УМВД по Мурманской области, розыскное дело заведено давно, вот только мужчину за пять лет так и не нашли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УМВД России по Мурманской области разметило объявление о розыске Рукавишникова Виталия Евгеньевича, 31 июля 1970 года рождения. Мужчина почти пять лет назад, 25 октября 2016 года, уехал на рыбалку в район туристической базы «Сосновая горка» в районе Апатитов. И с тех пор о нем ничего неизвестно.

- Приметы мужчины: на вид 46 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы короткие русые, на левом плече татуировка в виде паука. Если есть какая-либо информация просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 8 (815-55) 4-52-30 или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Как пояснили в УМВД по Мурманской области, розыскное дело заведено давно, вот только мужчину за пять лет так и не нашли. Поэтому с некоторой периодичностью обращаются к жителям области - вдруг кто увидит, что-то вспомнит и тем самым поможет полиции и родственникам.

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