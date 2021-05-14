В Мурманской области с начала 2021 года выявили 145 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

В Заполярье с начала регистрации ВИЧ-инфекции - с 90-х годов - зарегистрировали 7678 зараженных. Из них 141 - иностранные граждане. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа. В Заполярье с начала регистрации ВИЧ-инфекции - с 90-х годов - зарегистрировали 7678 зараженных. Из них 141 - иностранные граждане.

- В 2020 году зарегистрировали 393 новых случая, с начала 2021 года - 145 случаев. Главный способ распространения - половые связи, - сообщила врач-эпидемиолог Оксана Квитко.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в ближайшее время на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск".

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