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Спорт14 мая 2021 10:24

В Коле открыли лучший бассейн в Мурманской области

50 лет его можно будет эксплуатировать без ремонта
Ника СВЕТЛОВА
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Благодаря тому, что чаша сделана из нержавеющей стали, бассейн можно будет эксплуатировать 50 лет без ремонта. Фото: Правительство МО

Благодаря тому, что чаша сделана из нержавеющей стали, бассейн можно будет эксплуатировать 50 лет без ремонта. Фото: Правительство МО

Жители Колы и близлежащих населенных пунктов получили новый современный бассейн. Строительство завершили в апреле, потом начался этап оформления документов и испытания чаш, а 12 мая был подписан ввод в эксплуатацию. Уже на следующий день северяне смогли поплавать на дорожках.

- Объект построен качественно. Это лучший бассейн во всей Мурманской области. Здесь использована современная и долговечная технология. Надеюсь, что этот объект принесет удовольствие жителям города Колы и всего региона, - сообщил вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский.

Благодаря тому, что чаша сделана из нержавеющей стали, бассейн можно будет эксплуатировать 50 лет без ремонта. Аналогичные технологии планируется применять при строительстве бассейнов в ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск.

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