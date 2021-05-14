Жителя Кировска будут судить за убийство отца сожительницы

Мужчина зарезал отца сожительницы прямо у подъезда.

37-летний житель Кировска хотел вернуть любимую женщину, а в итоге сломал себе жизнь

Женщина ушла от мужчины вместе с их детьми и решила пожить у родителей. Северянин не захотел отпускать ее так просто, поэтому 28 февраля пришел домой к свекрам. Вел он себя агрессивно, поэтому 61-летний отец женщины заступился за нее. Мужчины вышли поговорить у подъезда дома №1 на улице Мира.

- Между обвиняемым и отцом его сожительницы произошла ссора. Злоумышленник вооружился ножом и нанес им потерпевшему не менее 7 ударов в области груди, живота, шеи и лица. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении кировчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы дела направлены в суд.

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