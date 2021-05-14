В Мурманской области зафиксировали несколько рекордов по теплу

После одного дня лета в Мурманскую область вернулся холод. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце рабочей недели синоптики обещали тепло до +20. 13 мая жители Мурманска не очень заметили милость погоды: утро началось с +12, а вот к вечеру похолодало до +2, а еще пошел мокрый снег. Зато на юге Мурманской области было гораздо приятнее.

- Центр области получил +15...+17, юг до +20...+23, теплее всего было на востоке, Каневка отметила +23.8. Это первые двадцатники по области в 2021 году. Это был один день лета, 14 мая наш холод доберется и до туда, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Сразу несколько населенных пунктов успели обновить суточные рекорды по теплу: в Каневке +23.8 (суточный рекорд тепла для 13 мая, предыдущий +20.1, 1963 год), в Краснощелье +21.8 (суточный рекорд тепла для 13 мая, предыдущий +18.7, 1963 год), в Кандалакше +20.2 (суточный рекорд тепла для 13 мая, предыдущий +18.9, 1963 год), в Ковдоре +20.1 (суточный рекорд тепла для 13 мая, предыдущий +19.7, 2018 год).

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