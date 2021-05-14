За год объем инвестиций в ТОР "Столица Арктики" превысил 55 миллиардов рублей

ТОР "Столица Арктики" исполнился год. Фото: правительство Мурманской области

ТОР "Столица Арктика" исполнился год - официально она появилась 12 мая 2020 года после опубликования постановления правительства Российской Федерации, к этому событию приурочили онлайн-встречу, в которой приняли участие резиденты и представители регионального правительства.

Первым участником первой в Арктике территории опережающего развития стало ООО «НОВАТЭК-Мурманск», сейчас число резидентов выросло до восьми.

В декабре 2019 года в Мурманске проводилось выездное заседание Госкомиссии во вопросам развития Арктики под председательством Юрия Петровича Трутнева. Он поддержал эту инициативу Мурманской области. К настоящему моменту мы получили почти два миллиарда рублей налогов, и это конкретный эффект для области от тех проектов, которые пока находятся только в стадии реализации, строительства. Хотелось бы поблагодарить инвесторов, которые активно ведут реализацию проектов, несмотря на пандемию, добиваются результатов в рамках плановых сроков. Всё, что зависит от правительства Мурманской области и лично от меня, мы будем делать для того, чтобы эти проекты состоялись, – отметил на встрече губернатор Андрей Чибис.

Заявленный объем инвестиций в ТОР составляет почти 167 миллиарда рублей, часть средств уже находится в обороте.

- В мире людей год – это возраст, когда маленький человек становится на ноги. ТОР «Столица Арктики», первая и уникальная арктическая ТОР, состоялась как преференциальный режим и успешно соседствует с преференциальным режимом Арктической зоны России – крупнейшей в мире свободной экономической зоны. Показатели резидентов ТОР, те более полутораста миллиардов рублей по подписанным соглашениям, из которых почти 55 миллиардов рублей вложено, – это очень серьезный задел на будущее. Мы, со своей стороны, будем продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку каждому резиденту, каждому проекту независимо от его величины, потому что каждое рабочее место, каждый рубль прибыли – это развитие Арктики, то, для чего мы с вами работаем, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Работа резидентов в Мурманской области приведет к созданию 4 тысяч рабочих мест (в это число не входит проект в Белокаменке). В ближайшее время число участников ТОР вырастет за счет "Нового Мурманска".

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