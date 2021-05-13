Погода на 14 мая 2021 года в Мурманске: до +12 градусов, дождь и мокрый снег

Северян ждут дожди. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода не хочет радовать жителей Мурманской области солнышком. Но учитывая, как быстро она меняется, может быть скоро нам повезет.

- 14 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2+7, днем на юге до +12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни на Кольском полуострове будет царить северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6, днем +2+7.

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