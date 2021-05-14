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Происшествия14 мая 2021 10:18

Трое жителей Мурманска перевели телефонным мошенникам 2,5 миллиона рублей

Все они поверили людям, представившимся сотрудниками службы безопасности банка
Вера СЛОНСКАЯ
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Всего мошенники обогатились на 2,5 миллиона рублей.

Всего мошенники обогатились на 2,5 миллиона рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

67-летняя мурманчанка поверила телефонному мошеннику и перевела на чужие счета более 1,8 миллиона рублей. Уже по прошествии нескольких дней она попыталась связаться с "сотрудником" банка, но, увы, его телефон был выключен.

- Полицейские, опросив потерпевшую, выяснили, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил северянке о попытке незаконного списания денег. Под предлогом сохранения сбережений он убедил мурманчанку снять и перевести деньги на резервные счета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Таким же образом обманули и еще двух жителей Мурманска - женщину 1985 года рождения и мужчину 1972 года рождения. В общей сумме они перевели мошенникам 650 тысяч рублей.

Всего мошенники обогатились на 2,5 миллиона рублей.

Банки постоянно напоминают, что сотрудники службы безопасности не звонят по телефонам и не предлагают переводить деньги на резервные счета. Если вам поступил такой звонок – спросите фамилию и имя звонившего, узнайте у него его персональный код, скажите, что вы сначала перезвоните в банк и уточните все данные, а потом он может набрать вас снова. Чаще всего после такого предложения мошенники больше не звонят.

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