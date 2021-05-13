В Ленинском округе Мурманска появился первый дом с водой без запаха

В Ленинском округе проблема с водоснабжением не могла решиться еще с советских времен. Фото: правительство МО

В этом году в 30 домах Мурманска заменят старые общедомовые бойлеры на современные. Одними из первых, кто получил новый водонагреватель, стали жильцы пятиэтажки на улице Лобова. Теперь там вода не источает неприятных ароматов.

- Жителям поступает питьевая вода, которая подогревается в бойлере. Это не только повысило качество, но и уже снижает счета за тепло благодаря дополнительной системе погодного регулирования, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Ленинском округе проблема с водоснабжением не могла решиться еще с советских времен. По устаревшей схеме горячая вода, грубо говоря, поступает к северянам из батареи. Она соответствует санитарным нормам, но имеет специфичный запах и желтый цвет.

Глава региона обещает, что в ближайшие пять лет этот вопрос закроют во всем округе.

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