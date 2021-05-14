В Мурманске снова можно оформить визу в Болгарию

В список городов, где документы на визу уже можно подать, входит и Мурманск. Фото: Артем КИЛЬКИН

Старт летнего сезона ознаменовался новыми отпускными надеждами: Болгария возобновила прием документов на визы в регионах России. Долгосрочные визы начали выдавать в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. А в 22 городах России – краткосрочные визы (тип «С»).

В список городов, где документы на визу уже можно подать, входит и Мурманск, остальные 37 городов России включаться в работу будут поэтапно. Документы оформляются в визовых центрах, обслуживаемых компанией VFS Global, для обращения требуется предварительная запись.

Путешественникам надо знать, что в Болгарию пропускают и по шенгенским визам, но сама она не является страной шенгенского соглашения. Поэтому у страны, выдавшей вам такую визу, могут возникнуть вопросы, если вы посещаете Болгарию. А вот по болгарской визе в страны шенгенского соглашения не попасть.

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