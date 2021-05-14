В честь Дня полярника в Мурманске бесплатно покажут восемь фильмов прошлого века

Вход на все мероприятия свободный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В честь Дня полярника, который празднуется 21 мая, в Мурманской области пройдет неделя Полярного кино. В домах культуры и библиотеках области с 22 по 30 мая покажут черно-белые фильмы про отважных покорителей севера. Российский государственный архив кинофотодокументов передал для показа 8 фильмов, одному из этих фильмов больше ста лет.

- Северянам предлагают посмотреть восемь фильмов: «Экспедиция Г. Седова» 1913 года, «Подвиг во льдах» 1929 года, «Два океана» 1933 года, «Челюскин Герои Арктики» 1935 года, «Папанинцы» 1938 года, «365 дней на дрейфующей льдине» 1954 года, - рассказывают организаторы.

Для самых маленьких приготовлен «Детский сборник», который покажут 22 мая в 10 часов в кинотеатре «Галактика» в ТРЦ Plazma. В него входит детский сеанс киножурнала «Звездочка» 1938 года и «Приключения двух медвежат» 1959 года.

Напомним: День полярника установили в 2013 году в честь высадки советского летчика Михаила Водпьянова на самолете АНТ-6 в ходе первой высокоширотной советской экспедиции «Север» на лед. Самолет Водопьянова доставил группу зимовщиков, которые организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс».

Вход на все мероприятия свободный.

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